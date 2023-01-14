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Суд в Бразилии включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в столице

11:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный верховный суд Бразилии включил в пятницу экс-главу государства Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о воскресных погромах в столице страны. Об этом сообщает телеканал «Си-эн-эн бразил».

Несколькими часами ранее с соответствующим ходатайством обратилась генеральная прокуратура страны. Как полагают правоохранительные органы, бывший президент может быть одним из «идеологов и подстрекателей» насильственных акций протеста.

Как уточняется, всего следственная группа открыла семь дел для выяснения состава участников манифестаций, вычисления спонсоров и идеологов насильственного протеста, подстрекателей и представителей государственной администрации, причастных к событиям в Бразилиа. Расследования идут по статье о терроризме, участии в ОПГ, преступлениях против демократического государственного устройства, попытке госпереворота, угрозах и преследовании.

8 января сторонники Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламент), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в выходной день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек, задержаны около 2 тыс. человек.

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