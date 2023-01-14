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НОВОСТИ

В России выявили 5 102 случая заражения ковидом за сутки

12:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 102, летальных исходов из-за ковида — на 46. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 078 случаев заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии — 21 851 824 и 394 355 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 887 против 4 271 днем ранее, до 21 271 432.

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