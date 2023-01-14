Власти Харьковской области сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты критической и промышленной инфраструктуры Харькова и области получили повреждения в результате взрывов. Об этом в субботу сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и области. Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области», — написал он, добавив, что «энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением».

Ранее в субботу сообщалось о взрывах в Харькове, после чего в городе встало метро и в некоторых районах отключился свет.