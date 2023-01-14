В Москве выявили 1 585 случаев заражения коронавирусом за сутки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 585 против 1 728 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 316 606 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 14 против 16 днем ранее, до 47 684. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 005, до 3 122 209.