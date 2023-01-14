В Москве выявили 1 585 случаев заражения коронавирусом за сутки
14:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 585 против 1 728 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 316 606 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 14 против 16 днем ранее, до 47 684. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 005, до 3 122 209.
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