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Глава МИД и начальник Генштаба Британии были включены в российский стоп-лист

15:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Соединенного Королевства Патрик Сандерс были включены в недавно опубликованный российский ответный список санкций из 36 человек. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе 2023 года было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности», — сообщила дипломат.

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