В 11 областях Украины идут аварийные отключения электроснабжения
16:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аварийные отключение электроэнергии в субботу идут в 11 областях Украины. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».
«В 11 областях из-за превышения лимитов применяются аварийные отключения», — говорится в сообщении на странице компании соцсети.
В пятницу в компании предупреждали о возможных отключениях электроэнергии из-за высокого уровня ее потребления. В четверг в «Укрэнерго» сообщали, что из-за похолодания и роста потребления аварийные отключения электроэнергии введены в девяти областях страны.
Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко во вторник заявлял, что дефицит в энергосистеме Украины составляет от 20% до 30% и продолжит увеличиваться из-за холодной погоды.
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