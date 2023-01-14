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В 11 областях Украины идут аварийные отключения электроснабжения

16:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключение электроэнергии в субботу идут в 11 областях Украины. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

«В 11 областях из-за превышения лимитов применяются аварийные отключения», — говорится в сообщении на странице компании соцсети.

В пятницу в компании предупреждали о возможных отключениях электроэнергии из-за высокого уровня ее потребления. В четверг в «Укрэнерго» сообщали, что из-за похолодания и роста потребления аварийные отключения электроэнергии введены в девяти областях страны.

Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко во вторник заявлял, что дефицит в энергосистеме Украины составляет от 20% до 30% и продолжит увеличиваться из-за холодной погоды.

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