Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова
15:13 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал собеседник агентства.
Актрисе было 79 лет.
[обновлено 15:25]
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 в Белебее Башкирской АССР. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу «Морозко». В 1973 была приглашена Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»), где проработала почти полвека.
Снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Начало», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен»,"Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и др.
За многие театральные и киноработы Чурикова отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
НОВОСТИ
- 15:00 14.01.2023
- Глава МИД и начальник Генштаба Британии были включены в российский стоп-лист
- 14:00 14.01.2023
- В Москве выявили 1 585 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 14.01.2023
- Власти Харьковской области сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры
- 12:30 14.01.2023
- ВСУ попытались нанести удар по Бердянску, используя две ракеты
- 12:00 14.01.2023
- В России выявили 5 102 случая заражения ковидом за сутки
- 11:30 14.01.2023
- Суд в Бразилии включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в столице
- 11:00 14.01.2023
- ДТП с 10 машинами произошло в Якутии при 50 градусном морозе
- 10:30 14.01.2023
- Премьер Японии предал память жертв Хиросимы и Нагасаки — Медведев
- 10:00 14.01.2023
- Актер Дмитрий Назаров уволен из МХТ им. Чехова — СМИ
- 09:30 14.01.2023
- В Киеве прогремел взрыв
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать