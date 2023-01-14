15:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал собеседник агентства.

Актрисе было 79 лет.

[обновлено 15:25]

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 в Белебее Башкирской АССР. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу «Морозко». В 1973 была приглашена Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»), где проработала почти полвека.

Снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Начало», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен»,"Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и др.

За многие театральные и киноработы Чурикова отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».