Премьер Британии сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 («Челленджер-2»), а также дополнительные артиллерийские системы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора с Зеленским.

«Премьер-министр обозначил стремление Соединенного Королевства усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», — отмечается в сообщении. Точное число танков не сообщается. «Премьер-министр подчеркнул, что он вместе со всем британским правительством будет напряженно работать с международными партнерами, чтобы быстро обеспечить ту поддержку, которая позволит Украине закрепить свои достижения», одержать верх в конфликте и «добиться долгосрочного мира», говорится в коммюнике.

Как сообщила в субботу газета «Сан», британское правительство намерено незамедлительно передать Украине первые четыре танка Challenger 2, а вскоре после этого еще восемь.