Премьер Британии сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2
17:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 («Челленджер-2»), а также дополнительные артиллерийские системы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора с Зеленским.
«Премьер-министр обозначил стремление Соединенного Королевства усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», — отмечается в сообщении. Точное число танков не сообщается. «Премьер-министр подчеркнул, что он вместе со всем британским правительством будет напряженно работать с международными партнерами, чтобы быстро обеспечить ту поддержку, которая позволит Украине закрепить свои достижения», одержать верх в конфликте и «добиться долгосрочного мира», говорится в коммюнике.
Как сообщила в субботу газета «Сан», британское правительство намерено незамедлительно передать Украине первые четыре танка Challenger 2, а вскоре после этого еще восемь.
НОВОСТИ
- 17:30 14.01.2023
- 97% граждан Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России
- 16:00 14.01.2023
- В 11 областях Украины идут аварийные отключения электроснабжения
- 15:13 14.01.2023
- Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова
- 15:00 14.01.2023
- Глава МИД и начальник Генштаба Британии были включены в российский стоп-лист
- 14:00 14.01.2023
- В Москве выявили 1 585 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 14.01.2023
- Власти Харьковской области сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры
- 12:30 14.01.2023
- ВСУ попытались нанести удар по Бердянску, используя две ракеты
- 12:00 14.01.2023
- В России выявили 5 102 случая заражения ковидом за сутки
- 11:30 14.01.2023
- Суд в Бразилии включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в столице
- 11:00 14.01.2023
- ДТП с 10 машинами произошло в Якутии при 50 градусном морозе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать