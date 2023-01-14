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НОВОСТИ

Представитель Эрдогана назвал ложью сообщения СМИ о поставках Киеву кассетных боеприпасов

18:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отверг сообщения в западных СМИ о том, что Анкара начала поставлять на Украину кассетные боеприпасы.

«Утверждения о том, что Турция направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью. Это было также опровергнуто украинской стороной. Я не знаю, откуда они взяли эту информацию», — отметил он в субботу на встрече с представителями иностранных СМИ, среди которых был корр. ТАСС.

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