Павел лидирует на выборах президента Чехии после подсчета данных с 98% участков — портал
20:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерал армии в запасе Петр Павел вышел в лидеры первого тура выборов президента Чехии после обработки данных с 98,92% избирательных участков. Со ссылкой на Чешское статистическое управление об этом сообщил сайт idnes.cz.
Павел собрал 35,20% голосов избирателей, пришедших к уранам для голосования в ходе первого тура. Его основной соперник экс-премьер Чехии Андрей Бабиш заручился поддержкой 35,18% избирателей.
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