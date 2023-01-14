Театр «Ленком» отменил вечерний спектакль из-за смерти Инны Чуриковой
19:20 14.01.2023
|Фото Елизаветы Авдошиной
«Я как руководитель отменяю сегодняшний вечерний спектакль, чтобы актеры, которые придут на спектакль, и обслуживающий персонал могли подумать, кого мы потеряли, подумать о ней», — сообщил он ТАСС.
|Фото Елизаветы Авдошиной
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