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НОВОСТИ

Театр «Ленком» отменил вечерний спектакль из-за смерти Инны Чуриковой

19:20 14.01.2023

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Фото Елизаветы Авдошиной
«Ленком Марка Захарова» отменил вечерний спектакль в субботу из-за смерти актрисы театра, народной артистки СССР Инны Чуриковой. Так распорядился директор театра Марк Варшавер

«Я как руководитель отменяю сегодняшний вечерний спектакль, чтобы актеры, которые придут на спектакль, и обслуживающий персонал могли подумать, кого мы потеряли, подумать о ней», — сообщил он ТАСС.

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Фото Елизаветы Авдошиной
Он добавил, что 17 января, когда состоится прощание с Чуриковой, также спектакля не будет. 



















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