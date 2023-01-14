Театр «Ленком» отменил вечерний спектакль из-за смерти Инны Чуриковой

19:20

Фото Елизаветы Авдошиной

«Ленком Марка Захарова» отменил вечерний спектакль в субботу из-за смерти актрисы театра, народной артистки СССР. Так распорядился директор театра

«Я как руководитель отменяю сегодняшний вечерний спектакль, чтобы актеры, которые придут на спектакль, и обслуживающий персонал могли подумать, кого мы потеряли, подумать о ней», — сообщил он ТАСС.

Фото Елизаветы Авдошиной

Он добавил, что 17 января, когда состоится прощание с Чуриковой, также спектакля не будет.