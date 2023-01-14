Конфликт на Украине завершится, когда Запад и РФ заключат сделку — представитель Эрдогана
20:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине будет завершен в том случае, если будет заключена «большая сделка» между Россией и западным блоком. Такое мнение выразил в субботу на встрече с иностранными журналистами, среди которых был корр. ТАСС, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с США. Поэтому в случае войны будет заключена некая большая сделка, которая должна будет урегулировать некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком. Иначе война затянется надолго. Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено. И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами, собрав их вместе для серьезного разговора о том, как закончить эту войну», — отметил представитель Тайипа Эрдогана.
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