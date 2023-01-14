В МОК поддержали намерение WADA оспорить решение о невиновности фигуристки Валиевой
21:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который оправдал российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МОК.
В пятницу WADA сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». В отношении спортсменки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором фигуристка в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.
«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек», — говорится в заявлении пресс-службы.
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