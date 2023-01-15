На борту разбившегося в Непале самолета было четверо граждан России – посольство

10:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо граждан России, по предварительным данным, находились на борту упавшего в Непале самолета. Об этом сообщили в воскресенье корр. ТАСС в посольстве РФ в Непале.





Число погибших при крушении в воскресенье пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines («Йети эйрлайнз») в Непале возросло до 30. Об этом сообщило агентство Би-эн-оу со ссылкой на власти страны.

Ранее поступала информация о 16 погибших. По данным агентства, всего на борту самолета находились 72 человека, в том числе 10 иностранных граждан. Катастрофа произошла в городе Покхара на западе Непала.