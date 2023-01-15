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НОВОСТИ

Власти Саудовской Аравии могут казнить ученого за использование западной соцсети и мессенджера

17:13 15.01.2023 Источник: Газета.Ru

Ученому в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за использование Twitter и WhatsApp, пишет The Guardian.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилась газета, известному профессору права в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за наличие аккаунта в Twitter и использование WhatsApp для обмена новостями, которые считаются «враждебными» по отношению к королевству.

Как отмечает издание, арест 65-летнего Авада Аль-Карни в сентябре 2017 года стал началом подавления инакомыслия со стороны тогдашнего новоназначенного наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Прокуроры потребовали смертной казни по этому делу, но суд еще не вынес официального приговора.

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