Власти Саудовской Аравии могут казнить ученого за использование западной соцсети и мессенджера

17:13 Источник: Газета.Ru

Ученому в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за использование Twitter и WhatsApp, пишет The Guardian.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилась газета, известному профессору права в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за наличие аккаунта в Twitter и использование WhatsApp для обмена новостями, которые считаются «враждебными» по отношению к королевству.

Как отмечает издание, арест 65-летнего Авада Аль-Карни в сентябре 2017 года стал началом подавления инакомыслия со стороны тогдашнего новоназначенного наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Прокуроры потребовали смертной казни по этому делу, но суд еще не вынес официального приговора.