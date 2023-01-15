Власти Саудовской Аравии могут казнить ученого за использование западной соцсети и мессенджера
17:13 15.01.2023 Источник: Газета.Ru
Ученому в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за использование Twitter и WhatsApp, пишет The Guardian.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомилась газета, известному профессору права в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за наличие аккаунта в Twitter и использование WhatsApp для обмена новостями, которые считаются «враждебными» по отношению к королевству.
Как отмечает издание, арест 65-летнего Авада Аль-Карни в сентябре 2017 года стал началом подавления инакомыслия со стороны тогдашнего новоназначенного наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Прокуроры потребовали смертной казни по этому делу, но суд еще не вынес официального приговора.
НОВОСТИ
- 17:40 15.01.2023
- Европа будет получать нефтепродукты из Индии, сделанные из российской нефти - СМИ
- 14:39 15.01.2023
- Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет
- 13:10 15.01.2023
- Украина заминировала весь приграничный периметр с Белоруссией в Ровненской области
- 12:43 15.01.2023
- Двоим непальцам удалось выжить в авиакатастрофе
- 12:15 15.01.2023
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет временно закрыто 17 января на несколько часов
- 11:45 15.01.2023
- Очевидцы рассказали о последних мгновениях перед крушением ATR 72 в Непале
- 11:03 15.01.2023
- Четверо россиян погибли в авиакатастрофе в Непале - посольство
- 11:00 15.01.2023
- Оказывать военную помощь Украине Грузия не собирается – вице-премьер
- 10:48 15.01.2023
- В Непале произошла авиакатастрофа. Все пассажиры самолета ATR 72 погибли – СМИ
- 10:24 15.01.2023
- На борту разбившегося в Непале самолета было четверо граждан России – посольство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать