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Европа будет получать нефтепродукты из Индии, сделанные из российской нефти - СМИ

17:40 15.01.2023 Источник: Газета.Ru

Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее обратно в Евросоюз в качестве дизельного топлива, сообщает Bloomberg.

По информации Bloomberg, поставки в ЕС из США и Индии уже растут, поскольку эти страны производят больше, чем потребляют, что позволяет им экспортировать излишки.

«Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива практически гарантирует, что российская нефть закупается и перерабатывается в дизельное топливо в Индии, прежде чем продаваться обратно в Европу», — говорится в статье.

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