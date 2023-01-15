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Генсек НАТО не видит перспектив в отношениях с РФ даже после наступления мира на Украине

18:50 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. Такую оценку он высказал в интервью германской газете «Хандельсблатт», опубликованном в воскресенье.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — заявил он.

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