Генсек НАТО не видит перспектив в отношениях с РФ даже после наступления мира на Украине
18:50 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — заявил он.
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