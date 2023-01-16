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В ФРГ началась расширенная программа подготовки украинских военных

07:50 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начали в воскресенье на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Милли, который намерен в понедельник посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, рассказал, что участники программы покинули Украину несколько дней назад. По его словам, комплексные тренировки предусматривают обучение работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

Глава КНШ ВС США отметил, что стоит задача обучить военных до «весенних дождей».

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