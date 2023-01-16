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НОВОСТИ

ЕС ставит россиянам невыполнимые условия для получения виз - МИД РФ

08:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

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