На этой неделе Москву и Подмосковье ожидает некомфортная оттепель - Вильфанд
08:10 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нас ожидает потепление. Во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду — плюс 1-3 градуса. Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно — низкие облака, все время небольшие осадки, ветер. Эффективная температура (по ощущениям — прим. ТАСС) будет, конечно, другой», — сказал он.
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