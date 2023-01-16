На этой неделе Москву и Подмосковье ожидает некомфортная оттепель - Вильфанд

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттепель начнется в Москве и Подмосковье во вторник и продлится почти до конца недели. Однако погода ожидается некомфортная — температура по ощущениям будет ниже, усиление ветра, небольшие осадки, в том числе в виде дождя, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Нас ожидает потепление. Во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду — плюс 1-3 градуса. Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно — низкие облака, все время небольшие осадки, ветер. Эффективная температура (по ощущениям — прим. ТАСС) будет, конечно, другой», — сказал он.



