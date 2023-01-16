Системы ПВО сбили беспилотник над бухтой в Севастополе — Развожаев

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над бухтой в Севастополе, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в своем телеграм-канале.