В Германии высказались против передачи Украине самолетов Tornado
09:05 16.01.2023 Источник: Газета.Ru
Немецкий политик Гауке Шульц, комментируя предложение замглавы МИД Украины Андрея Мельника передать его стране списанные немецкие истребители Tornado, заявил, что Киев никогда не получит эти боевые самолеты.
«Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», — написал Шульц в соцсети.
Политик также процитировал тех, кто работает с этими боевыми самолетами. Шульцу заявили, что не хотели бы ненадлежащего использования истребителей.
Ранее Мельник предложил передать Украине 93 немецких многоцелевых боевых самолета Tornado, которые планируют вывести из эксплуатации. Газета.Ru
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