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НОВОСТИ

Предприниматели из РФ и КНР не приедут на экономический форум в Давосе — Blomberg

09:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом сообщает в воскресенье агентство Блумберг.

Оно указывает на то, что в этом году список гостей-миллиардеров решительно отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы.

По данным агентства, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем десять лет назад.

Индия будет представлена 13 миллиардерами, включая угольного магната Гаутама Адани, чье состояние в прошлом году выросло на 44 млрд долларов, США — 33 делегатами. Форум также посетят 18 миллиардеров из европейских стран.

Давосский форум будет работать по 20 января.

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