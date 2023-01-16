Босфор закрыт для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины — власти
10:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыт. Об этом в понедельник сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов», — сообщило управление в соцсети.
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