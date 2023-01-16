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НОВОСТИ

В центре Донецка прозвучало как минимум два взрыва

11:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прозвучала в центральном Ворошиловском районе Донецка в понедельник утром.

Как передает корр. ТАСС, предварительно, было два попадания снарядов. В городе также были слышны звуки работы системы ПВО.

Как сообщили ТАСС в администрации Ворошиловского района, есть информация о попаданиях снарядов в районе улиц Щорса и Университетской.

Часть домов в Ворошиловском районе города после обстрелов осталась без электричества, передает корр. ТАСС.

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