В России выявили 4 289 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 289, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 789 случаев заражения и 43 смерти, всего с начала пандемии — 21 860 902 и 394 438 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 466 против 3 208 днем ранее, до 21 278 106.