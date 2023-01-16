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Британия ужесточит меры по подавлению протестов правоохранительными органами

13:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании разработают комплекс мер, с помощью которых правоохранительные органы смогут оперативно обеспечивать правопорядок и подавлять общественные протесты. Об этом в понедельник сообщила газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT).

По ее данным, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен расширить юридическое определение «серьезного нарушения», что позволит полиции эффективнее пресекать и сдерживать действия протестующих, которые используют такие тактики протеста как блокировка дорог и медленные шествия. «Право на протест — один из фундаментальных принципов демократии, но оно не абсолютно. Необходимо соблюдать баланс между правами отдельных лиц и правами трудящегося большинства, которое занимается повседневными делами», — приводит его слова газета.

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