Столица Киргизии возглавила список самых загрязненных городов мира

13:05

Столица Киргизии вышла в понедельник на первое в место в мире по уровню загрязнения воздуха. Об этом сообщается на сайте www.iqair.com, который публикует рейтинг качества воздуха.

По данным сайта, загрязнение воздуха в киргизской столице составляет 306 AQI (индекс качества воздуха), что соответствует уровню «опасно».

На втором месте расположилась Дакка (Бангладеш) — 179 AQI, на третьем индийский Дели — 176 AQI. В этих городах степень чистоты воздуха оценивается как «вредная».

В первой десятке этого списка также Калькутта (Индия), Карачи (Пакистан), Мумбаи (Индия), Аккра (Гана), Багдад (Ирак), Ташкент (Узбекистан) и Лахор (Пакистан).