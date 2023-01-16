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Военные Польши трижды за неделю вытесняли в Белоруссию беженцев через калитки для животных

14:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские военные трижды за неделю пытались вытеснить на белорусскую территорию беженцев через калитки для прохода животных. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госпогранкомитете Белоруссии.

«В течение прошедшей недели польские военные продолжали попытки вытеснения беженцев в Беларусь через калитки в [пограничном] заграждении», — говорится в сообщении.

В частности, 11 января «польские силовики привезли из глубины территории троих иностранцев и под угрозой применения физической силы пытались заставить их пройти через калитку для животных». «Позднее, 13 и 14 января, в общей сложности 11 человек были доставлены к польским заграждениям. К беженцам, которые отказывались следовать через калитку, польские военные применяли перцовый газ», — добавили в погранкомитете.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев.

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