Сербия сосредоточит усилия военпрома на производстве беспилотников — Вучич

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия сосредоточит усилия своей военной промышленности на производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания, на котором были представлены результаты работы Армии Сербии за прошедший год.

«В предстоящий период мы сосредоточим наше производство прежде всего на беспилотных летальных аппаратах и дронах. <…> На нас негативно влияет конфликт на Украине, потому что мы не можем ввозить оружие и снаряжение, как мы планировали и оплачивали, поэтому мы должны как можно быстрее переориентироваться на собственные силы», — заявил Вучич.