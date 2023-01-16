Сербия сосредоточит усилия военпрома на производстве беспилотников — Вучич
17:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия сосредоточит усилия своей военной промышленности на производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания, на котором были представлены результаты работы Армии Сербии за прошедший год.
«В предстоящий период мы сосредоточим наше производство прежде всего на беспилотных летальных аппаратах и дронах. <…> На нас негативно влияет конфликт на Украине, потому что мы не можем ввозить оружие и снаряжение, как мы планировали и оплачивали, поэтому мы должны как можно быстрее переориентироваться на собственные силы», — заявил Вучич.
НОВОСТИ
- 18:00 16.01.2023
- Глава МИД Великобритании заявил, что рад попасть под российские санкции
- 17:50 16.01.2023
- Сбер и правительство РФ подписали соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта
- 17:32 16.01.2023
- Большинство жителей Японии против повышения налогов ради оборонных нужд — опрос
- 17:12 16.01.2023
- Россия не приглашена на Глобальный форум по продовольствию в Берлине
- 16:32 16.01.2023
- ЕС рассчитывает начать совместные закупки газа уже весной
- 16:12 16.01.2023
- Число сбитых над Севастополем этим утром беспилотников возросло до десяти — Развожаев
- 16:00 16.01.2023
- Западные поставки бронетехники Киеву не способны изменить ситуацию на земле — Песков
- 15:32 16.01.2023
- Гауптвахты для мобилизованных оборудуют в учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья
- 15:12 16.01.2023
- Канцлер Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
- 15:00 16.01.2023
- В возрасте 95 лет умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать