Россия не приглашена на Глобальный форум по продовольствию в Берлине

17:12

Россия не была приглашена на Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture, GFFA), который традиционно проходит в рамках международной ярмарки «Зеленая неделя» в Берлине. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель Минсельхоза ФРГ.

«Примет ли Россия участие в „Зеленой неделе“, вы должны спросить у организаторов, это мероприятие [компании] Messe Berlin. Но я могу вам сказать, что Россия не была приглашена на наше мероприятие — Global Forum for Food and Agriculture», — отметил представитель ведомства.

Форум соберет министров сельского хозяйства примерно из 70 стран. Они обсудят актуальные проблемы отрасли. Международная «Зеленая неделя» пройдет с 20 по 29 января в немецкой столице уже в 87-й раз. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. Выставку посещают более 400 тыс. человек.