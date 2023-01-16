Сбер и правительство РФ подписали соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта
17:50 16.01.2023
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Фото пресс-службы правительства РФ
Напомним, по поручению президента России с активным участием государственных корпораций, компаний с государственным участием и коммерческих организаций проведена работа по формированию обновленных дорожных карт в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.
«Сбер уже несколько лет активно вовлечен в развитие искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны, – обратил внимание Герман Греф. – Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое. И, конечно, готовы делиться наработками и опытом с государственными органами и отраслевыми компаниями».
Подписание соглашения укрепляет взаимодействие с правительством и задает параметры совместных усилий, конечным результатом которых должно стать массовое внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях и получение соответствующих экономических эффектов, отметил Герман Греф.
«Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%, – рассказал Дмитрий Чернышенко. – В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза».
В ноябре прошлого года президент поручил в кратчайшие сроки обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта, напомнил Дмитрий Чернышенко. «Уверен, что дорожная карта станет ключевым инструментом по-настоящему партнерской работы между правительством и лидерами рынка по широкомасштабному внедрению ИИ-технологий», – подчеркнул вице-премьер.
Мероприятия дорожной карты позволят обеспечить достижение национального технологического суверенитета и технологического лидерства РФ в сфере искусственного интеллекта на глобальных технологических рынках в среднесрочной перспективе. Обновленное соглашение и дорожная карта дают старт новому витку развития искусственного интеллекта в России – массовому внедрению ИИ в отрасли.
АНО «Цифровая экономика» возьмет на себя функции проектного офиса по реализации «дорожной карты».
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