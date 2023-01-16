Сбер и правительство РФ подписали соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта

17:50

Фото пресс-службы правительства РФ



В правительстве России состоялось подписание обновленного соглашения о намерениях между правительством РФ, Сбербанком, АО «УК РФПИ» и АНО «Платформа НТИ» в целях развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» (ИИ). Документ подписали заместитель председателя правительства, президент, председатель правления Сбербанка, генеральный директор АО «УК РФПИ», генеральный директор АНО «Платформа НТИ»

Напомним, по поручению президента России с активным участием государственных корпораций, компаний с государственным участием и коммерческих организаций проведена работа по формированию обновленных дорожных карт в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.

«Сбер уже несколько лет активно вовлечен в развитие искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны, – обратил внимание Герман Греф. – Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое. И, конечно, готовы делиться наработками и опытом с государственными органами и отраслевыми компаниями».

Подписание соглашения укрепляет взаимодействие с правительством и задает параметры совместных усилий, конечным результатом которых должно стать массовое внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях и получение соответствующих экономических эффектов, отметил Герман Греф.

«Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%, – рассказал Дмитрий Чернышенко. – В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза».

В ноябре прошлого года президент поручил в кратчайшие сроки обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта, напомнил Дмитрий Чернышенко. «Уверен, что дорожная карта станет ключевым инструментом по-настоящему партнерской работы между правительством и лидерами рынка по широкомасштабному внедрению ИИ-технологий», – подчеркнул вице-премьер.

Мероприятия дорожной карты позволят обеспечить достижение национального технологического суверенитета и технологического лидерства РФ в сфере искусственного интеллекта на глобальных технологических рынках в среднесрочной перспективе. Обновленное соглашение и дорожная карта дают старт новому витку развития искусственного интеллекта в России – массовому внедрению ИИ в отрасли.

АНО «Цифровая экономика» возьмет на себя функции проектного офиса по реализации «дорожной карты».