Премьер Косова Курти призвал ЕС заставить Сербию «заплатить цену» за отношения с РФ и КНР
19:20 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти призвал Евросоюз заставить Белград «заплатить цену» за развитие тесных отношений с Россией и Китаем. Политик заявил об этом в понедельник в интервью швейцарской газете «Тагес анцайгер».
«ЕС должен подумать, хочет ли он продолжать „бизнес как обычно“ с Сербией и продолжать безоговорочно выплачивать все субсидии. Белград не ввел санкции против Москвы и получает самый дешевый газ из России. Для Белграда на первом месте стоят отношения с Россией, а также с Китаем. У этого должна быть цена», — отметил Курти.
После начала специальной военной операции России на Украине большая часть государств Западных Балкан присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. Отказались ввести рестрикции против РФ в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине. Как сообщил 10 ноября прошлого года в интервью СМИ президент Сербии Александар Вучич, Белград введет санкции против Москвы «только с дамокловым мечом над головой».
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