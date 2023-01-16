Два взрыва произошло в Бердянске в Запорожской области

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва произошло вечером в понедельник в городе Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Бердянске громко! В 19:45 (совпадает с мск — прим. ТАСС) в городе произошли два громких взрыва. Подробности позже», — написал он в соцсети.