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Два взрыва произошло в Бердянске в Запорожской области

20:40 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва произошло вечером в понедельник в городе Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Бердянске громко! В 19:45 (совпадает с мск — прим. ТАСС) в городе произошли два громких взрыва. Подробности позже», — написал он в соцсети.

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