Великобритания поставит Украине бронетранспортеры Bulldog — министр обороны
21:20 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил в понедельник, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog («Бульдог»), а также дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak («Старстрик»).
«Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены [на Украину], включая Bulldog», — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Уоллес добавил, что Великобритания направит «десятки беспилотных летательных аппаратов» для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.
По мнению британского министра, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине и вытеснить российские войска с территории республики.
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