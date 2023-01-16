Разработки сотрудников Рязанской НПК принесли экономический эффект в 3,7 млрд рублей

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Экономический эффект в 3,7 млрд руб. получила Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК) по итогам 2022 года в результате применения программы повышения операционной эффективности производства. В 2022 году сотрудники входящей в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти» Рязанской НПК направили в специальный банк идей более 60 предложений с обоснованием и расчетами по рациональному использованию ресурсов и оптимизации технологического процесса. Реализованы были 38 инициатив и предложений сотрудников предприятия.

Одним из наиболее крупных проектов стало выполнение схемы вовлечения бутана как отдельного компонента в приготовление товарных автобензинов. Этот проект позволил повысить эффективность производства за счет сокращения потребления октаноповышающих компонентов.

Увеличить выпуск компонентов дизельного топлива позволило внедрение проекта по увеличению диаметра трубопровода легкого каталитического газойля на установках гидроочистки. После выполнения программы по замене горелочных устройств на печи установку ЭЛОУ-АВТ-4 полностью перевели на газообразное топливо, что также способствовало улучшению экологических показателей.

А внедрение поточного анализатора по определению вязкости тяжелых фракций дало возможность в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели качества продукта.

Внедрение проекта по повышению надежности и эффективности работы системы пароснабжения на установке производства битума за счет оборудования паровых систем автоматическими устройствами отвода конденсата позволило Рязанской НПК сократить годовое потребление тепловой энергии практически на 10%.