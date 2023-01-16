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Руководство Украины до СВО готовило общество к войне — секретарь СНБО

22:40 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский, перед специальной военной операцией (СВО) РФ занималось подготовкой общества к войне. Об этом в понедельник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово. <…> Была выбрана стратегия, я считаю, абсолютно уместная на то время. Устанет сейчас общество или нет, зависит от общества. Мы не имеем право устать», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По словам Данилова, подготовка украинского общества к войне «шла безумно».

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