Руководство Украины до СВО готовило общество к войне — секретарь СНБО

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский, перед специальной военной операцией (СВО) РФ занималось подготовкой общества к войне. Об этом в понедельник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово. <…> Была выбрана стратегия, я считаю, абсолютно уместная на то время. Устанет сейчас общество или нет, зависит от общества. Мы не имеем право устать», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По словам Данилова, подготовка украинского общества к войне «шла безумно».