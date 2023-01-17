Темпы роста ВВП Китая в 2022 году замедлились до 3%

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста экономики Китая в 2022 году снизились до 3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Государственного статистического управления КНР.

«По предварительным оценкам, ВВП достиг 121,02 трлн юаней (около 18 трлн долларов — прим. ТАСС), увеличившись на 3% в годовом выражении», — говорится в докладе ведомства.