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Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

09:32 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Белоруссию в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МОК.

Медиаправа на показ Олимпийских игр на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery («Уорнер бразерс дискавери»), представившими совместный тендер. Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов. Игры в период 2026–2032 годов будут показаны на территории 49 государств Европы.

Последние годы правами на трансляции Игр в России владела компания Telesport («Телеспорт»), ей принадлежат и права на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже. В сентябре 2022 года генеральный директор компании Петр Макаренко в интервью ТАСС заявил, что «Телеспорт» приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года.

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