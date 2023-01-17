Британский военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки британских танков на Украину приведут к временному ослаблению армии королевства. Об этом заявил в понедельник начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс в интервью радиостанции Times Radio.

По его мнению, британская армия станет "временно слабее", поскольку передача танков киевским властям повлияет на возможности самого Соединенного Королевства по реагированию на угрозы. Сандерс добавил, что эти поставки оставят "брешь в арсенале" Великобритании. "Важно быстро восстановить и увеличить способности армии по ведению военных действий, чтобы повысить нашу боевую надежность", - сказал он.