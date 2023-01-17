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НОВОСТИ

В России могут ввести единую платежку ЖКХ

10:05 17.01.2023 Источник: Известия

Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКУ — с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в них не отображаются. В итоге граждане не понимают, за что платят. Такую меру оценивает Минстрой с Минцифры и другими ведомствами. В Министерстве строительства и ЖКХ «Известиям» сообщили, что для реализации инициативы предполагается переход на электронные платежки в ГИС ЖКХ.

Нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и исключить махинации, считают эксперты.

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