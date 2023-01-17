В России могут ввести единую платежку ЖКХ
10:05 17.01.2023 Источник: Известия
Нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и исключить махинации, считают эксперты.
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