Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за 60 лет — Госстат

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население КНР в 2022 году начало сокращаться впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Согласно опубликованному во вторник докладу Государственного статистического управления КНР, к концу прошлого года население сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. меньше по сравнению с 2021-м.

«К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года», — говорится в докладе. «В 2022 году число новорожденных составило 9,56 млн, количество смертей достигло 10,41 млн», — сказано в документе.