Под Саратовом расчеты С-400 отразили воздушную атаку условного противника

11:00 Источник: Интерфакс

Российские военные провели в Саратовской области учения по прикрытию военных объектов системами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ЦВО провели тренировку в Саратовской области по отражению атаки условного противника на военные объекты", - сообщила пресс-служба округа.

По информации военных, расчеты С-400 провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство.

"Зенитчики обнаружили и уничтожили более 30 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах", - говорится в сообщении.