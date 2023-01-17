Под Саратовом расчеты С-400 отразили воздушную атаку условного противника
11:00 17.01.2023 Источник: Интерфакс
Российские военные провели в Саратовской области учения по прикрытию военных объектов системами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.
"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ЦВО провели тренировку в Саратовской области по отражению атаки условного противника на военные объекты", - сообщила пресс-служба округа.
По информации военных, расчеты С-400 провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство.
"Зенитчики обнаружили и уничтожили более 30 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:20 17.01.2023
- Турция заняла первое место в мире по росту цен на аренду жилья — СМИ
- 11:05 17.01.2023
- Экстренные отключения света третий день подряд вводят в Киеве и двух областях Украины
- 10:32 17.01.2023
- Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за 60 лет — Госстат
- 10:20 17.01.2023
- Министр обороны Японии извинился за инцидент с эсминцем, севшим на рифы
- 10:05 17.01.2023
- В России могут ввести единую платежку ЖКХ
- 10:00 17.01.2023
- Британский военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства
- 09:32 17.01.2023
- Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год
- 09:20 17.01.2023
- Темпы роста ВВП Китая в 2022 году замедлились до 3%
- 09:05 17.01.2023
- Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации — Минобороны РФ
- 09:00 17.01.2023
- США сосредоточили все свои силы против России — Вучич
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать