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Экстренные отключения света третий день подряд вводят в Киеве и двух областях Украины

11:05 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский энергетический холдинг ДТЭК третий день подряд сообщает об экстренных отключениях электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — говорится во вторник в сообщении на сайте киевского отделения холдинга. Также на сайте ДТЭК Днепропетровской и Одесской областей информируют об экстренных отключениях. Графики стабилизационных отключений в этих областях не действуют.

14 и 15 января на территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепропетровске, Ивано-Франковске и Тернополе, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В большинстве регионов Украины вводились аварийные отключения электричества.

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