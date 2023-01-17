Большая часть польских ЗРК Piorun передана Украине - президент
12:05 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы отправили практически все наши Piorun», — сказал он, напомнив, что данные системы предназначены для борьбы с летательными аппаратами.
Согласно ранее распространенной информации, Варшава передала Киеву танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы и запчасти для самолетов на 2 млрд долларов.
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