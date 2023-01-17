Большая часть польских ЗРК Piorun передана Украине - президент

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша передала Украине почти все свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Piorun («Перун»). Об этом заявил во вторник польский президент Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Мы отправили практически все наши Piorun», — сказал он, напомнив, что данные системы предназначены для борьбы с летательными аппаратами.



Согласно ранее распространенной информации, Варшава передала Киеву танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы и запчасти для самолетов на 2 млрд долларов.



