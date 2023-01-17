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Применение смертной казни в РФ не может быть оправдано даже военным положением - Клишас

12:15 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исключений по вопросу применения смертной казни в России нет в Конституции РФ и в решениях Конституционного суда (КС), мораторий на нее должен соблюдаться даже в регионах с военным положением. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают. Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым-24» высказал мнение, что смертную казнь можно было бы применять в особых случаях. В качестве примера он привел трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

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