Магаданская область и Камчатский край стали самыми курящими регионами РФ - исследование
12:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Чаще всего сигареты покупали жители Магаданской области. В этом регионе на 1 000 взрослых жителей в 2022 году пришлось 132,7 тыс. пачек сигарет», — отмечается в сообщении.
По данным экспертов, далее идут Камчатский край (118,9 тыс. пачек сигарет на 1 000 жителей), Нижегородская область (118 тыс. пачек), Сахалинская область (108,1 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (102,3 тыс.). На верхних строчках по продажам сигарет также расположились: Республика Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Республика Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий АО (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).
Согласно данным исследования, первое место по популярности папирос в России также заняла Магаданская область, на 1 000 жителей которой пришлось в прошедшем году 707,1 пачек. За ней в рейтинге с большим отставанием расположились: Камчатский край (138,1 пачки), Еврейская АО (133,5), Иркутская область (122,8), Чукотский АО — (119,6). Сигары пользуются большей популярностью в Москве — 27,6 упаковки на 1 000 взрослых жителей. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (13,2 упаковки), Московская область (5,4), Краснодарский край (4,1),
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