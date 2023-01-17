Магаданская область и Камчатский край стали самыми курящими регионами РФ - исследование

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самыми курящими регионами России стали Магаданская область, Камчатский край, Нижегородская и Сахалинска области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦПРТ), который использовал в качестве основы для исследования были использованы данные «Честного знака» и информация Росстата о количестве постоянно проживающего взрослого населения субъектов РФ.



«Чаще всего сигареты покупали жители Магаданской области. В этом регионе на 1 000 взрослых жителей в 2022 году пришлось 132,7 тыс. пачек сигарет», — отмечается в сообщении.



По данным экспертов, далее идут Камчатский край (118,9 тыс. пачек сигарет на 1 000 жителей), Нижегородская область (118 тыс. пачек), Сахалинская область (108,1 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (102,3 тыс.). На верхних строчках по продажам сигарет также расположились: Республика Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Республика Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий АО (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).



Согласно данным исследования, первое место по популярности папирос в России также заняла Магаданская область, на 1 000 жителей которой пришлось в прошедшем году 707,1 пачек. За ней в рейтинге с большим отставанием расположились: Камчатский край (138,1 пачки), Еврейская АО (133,5), Иркутская область (122,8), Чукотский АО — (119,6). Сигары пользуются большей популярностью в Москве — 27,6 упаковки на 1 000 взрослых жителей. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (13,2 упаковки), Московская область (5,4), Краснодарский край (4,1),







