0
0
47
НОВОСТИ

Магаданская область и Камчатский край стали самыми курящими регионами РФ - исследование

12:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самыми курящими регионами России стали Магаданская область, Камчатский край, Нижегородская и Сахалинска области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦПРТ), который использовал в качестве основы для исследования были использованы данные «Честного знака» и информация Росстата о количестве постоянно проживающего взрослого населения субъектов РФ.

«Чаще всего сигареты покупали жители Магаданской области. В этом регионе на 1 000 взрослых жителей в 2022 году пришлось 132,7 тыс. пачек сигарет», — отмечается в сообщении.

По данным экспертов, далее идут Камчатский край (118,9 тыс. пачек сигарет на 1 000 жителей), Нижегородская область (118 тыс. пачек), Сахалинская область (108,1 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (102,3 тыс.). На верхних строчках по продажам сигарет также расположились: Республика Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Республика Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий АО (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).

Согласно данным исследования, первое место по популярности папирос в России также заняла Магаданская область, на 1 000 жителей которой пришлось в прошедшем году 707,1 пачек. За ней в рейтинге с большим отставанием расположились: Камчатский край (138,1 пачки), Еврейская АО (133,5), Иркутская область (122,8), Чукотский АО — (119,6). Сигары пользуются большей популярностью в Москве — 27,6 упаковки на 1 000 взрослых жителей. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (13,2 упаковки), Московская область (5,4), Краснодарский край (4,1),



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:15 17.01.2023
Применение смертной казни в РФ не может быть оправдано даже военным положением - Клишас
0
97
12:05 17.01.2023
Большая часть польских ЗРК Piorun передана Украине - президент
0
127
11:32 17.01.2023
ВС Украины не могут оперировать своими резервами в Артемовске — советник Пушилина
0
182
11:20 17.01.2023
Турция заняла первое место в мире по росту цен на аренду жилья — СМИ
0
171
11:05 17.01.2023
Экстренные отключения света третий день подряд вводят в Киеве и двух областях Украины
0
189
11:00 17.01.2023
Под Саратовом расчеты С-400 отразили воздушную атаку условного противника
0
178
10:32 17.01.2023
Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за 60 лет — Госстат
0
225
10:20 17.01.2023
Министр обороны Японии извинился за инцидент с эсминцем, севшим на рифы
0
233
10:05 17.01.2023
В России могут ввести единую платежку ЖКХ
0
273
10:00 17.01.2023
Британский военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства
0
222

Возврат к списку