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Почти 50% европейцев не против отдать часть Украины РФ за мир - опрос

13:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина европейцев выступает за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если Киеву придется уступить часть своей территории России. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного европейской сетью Euroskopia («Евроскопия») в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.

Как передает во вторник агентство ЭФЭ, 48% респондентов высказались за то, чтобы ситуация вокруг Украины была вскоре урегулирована, даже если это будет подразумевать потерю Киевом части территории. В частности, 64% граждан Австрии, 60% немцев, 54% греков, 50% испанцев и итальянцев поддержали такую идею. В Нидерландах, однако, данная точка зрения встретила одобрение 27% опрошенных, в Польше — 28%, в Португалии — 41%. При этом 32% опрошенных европейцев выступили против такого развития событий ради скорейшего достижения мира.

Отмечается, что 56% респондентов в девяти странах поддерживают поставки оружия Украине. В Испании речь идет о 61% опрошенных.

В опросе приняли участие около 9 тыс. человек (по 1 000 человек в каждой стране).

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