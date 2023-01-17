Почти 50% европейцев не против отдать часть Украины РФ за мир - опрос
13:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как передает во вторник агентство ЭФЭ, 48% респондентов высказались за то, чтобы ситуация вокруг Украины была вскоре урегулирована, даже если это будет подразумевать потерю Киевом части территории. В частности, 64% граждан Австрии, 60% немцев, 54% греков, 50% испанцев и итальянцев поддержали такую идею. В Нидерландах, однако, данная точка зрения встретила одобрение 27% опрошенных, в Польше — 28%, в Португалии — 41%. При этом 32% опрошенных европейцев выступили против такого развития событий ради скорейшего достижения мира.
Отмечается, что 56% респондентов в девяти странах поддерживают поставки оружия Украине. В Испании речь идет о 61% опрошенных.
В опросе приняли участие около 9 тыс. человек (по 1 000 человек в каждой стране).
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