Украинская тематика обсуждается с главами европейских спецслужб — Нарышкин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что обсуждает украинскую тематику в ходе телефонных переговоров с главами европейских спецслужб.

«С определенной периодичностью я провожу телефонные переговоры с европейскими коллегами, не могу назвать с кем, но тем не менее такие контакты существуют и каналы связи существуют», — сказал он во вторник ТАСС.

«Да, конечно», — добавил Нарышкин, отвечая на вопрос, затрагивается ли в этих разговорах украинская тематика.