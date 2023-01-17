Украинская тематика обсуждается с главами европейских спецслужб — Нарышкин
14:00 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что обсуждает украинскую тематику в ходе телефонных переговоров с главами европейских спецслужб.
«С определенной периодичностью я провожу телефонные переговоры с европейскими коллегами, не могу назвать с кем, но тем не менее такие контакты существуют и каналы связи существуют», — сказал он во вторник ТАСС.
«Да, конечно», — добавил Нарышкин, отвечая на вопрос, затрагивается ли в этих разговорах украинская тематика.
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