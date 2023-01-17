Медведев назвал позором, что в Давосе обсуждают не экономику, а поставки танков Украине

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются поставки танков Украине.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину», — написал Медведев во вторник в соцсети. «Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое», — отметил он.

По мнению зампреда Совбеза, «хорошо, что там [на форуме в Давосе] сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса».